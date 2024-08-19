Ömer Fethi Gürer Tarlada Ürün Çürüyor, Çiftçi Zarar Ediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerini ziyaret etti ve çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde dinledi. Özellikle artan maliyetler, düşük ürün fiyatları ve yüksek sulama maliyetleri, patates üreticilerini zor durumda bırakıyor. Çiftçiler, gübre, ilaç ve mazot gibi temel giderlerin karşılanamaz hale geldiğini belirterek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi.

"Biz bittiğiz, gerçekten bittiğiz"

Bir kadın çiftçi, içinde bulundukları durumu şu sözlerle özetledi: “Hasadımız yerde, gübre ve ilaç masrafını karşılayamıyoruz. Biz ekmezsek halk ne yiyecek? Böyle giderse, çiftçilik tamamen bitecek.” Çiftçiler, artan maliyetler ve düşük ürün fiyatları nedeniyle üretimden vazgeçmek zorunda kalacaklarını belirtiyor.

"Patates tarlada rezil oluyor"

CHP’li Gürer, marketlerde patates fiyatlarının yüksek kalmasına rağmen, tarlada ürünün değer bulamadığını vurguladı. “Rafta patatesin fiyatı düşmüyor ama tarlada patates rezil oluyor. Üretici, ‘Seneye niye ekelim?’ diye soruyor. Çiftçiler zorunluluktan üretim yapıyor” diye aktardı.

Elektrik ve sulama maliyetleri bel büküyor

Patates üreticisi Cumali Durak, özellikle sulama için kullanılan elektrik fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti. Durak, “Tarımda kullanılan elektrik fiyatları neden sanayi elektriğiyle aynı? Sulama kooperatiflerinin su bedellerini ödeyemez duruma geldik. Patates bu yıl tarlada kaldı, maliyetin altında satıyoruz, ürün çöp oluyor” dedi.

Ziraat mühendisi Rasim Yılmaz, “2021’den bu yana gübre ve ilaç fiyatları 10 kat arttı ama patates fiyatı düştü. Üretim plansızlığı yüzünden kaynaklarımızı boşa harcadık” diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

"Çiftçi üretmezse halk ne yiyecek?"

CHP’li Gürer, tarımsal üretimdeki maliyet artışlarına karşı iktidarın harekete geçmediğini eleştirerek, "Çiftçinin masrafları karşılanmıyor, raflarda aracılık sistemi tüketiciye yük bindiriyor" dedi.

Gürer, patates üretiminin sürdürülebilmesi için acil önlem çağrısında bulunarak, “Patates tarlada kaldı, kışlık ürünlerin aynı duruma düşmemesi için tedbir alınmalı. Çiftçilerimiz borç yükü altında eziliyor” diye konuştu.

Çiftçi Osman Başer, Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) adaletsizliği dile getirerek, “Tarla kira, destek tarla sahibine gidiyor, çiftçiye değil. Kim tarlaya ekim yapıyorsa, destek o kişiye verilmelidir” dedi. Gürer, bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.