AK Parti Aydın Milletvekili Av. Ömer Özmen, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti. Özmen, basın mensuplarının kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı bilgilendirme görevini üstlenerek halkın haber alma hakkını güvence altına aldığını söyledi.

Zor şartlarda büyük özveriyle görev yapan gazetecilerin toplumla kamu arasında köprü kuran önemli emekçiler olduğunu vurgulayan Özmen, bu anlamlı gün vesilesiyle tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı ve başarılar diledi.