Türkiye'de eğitim alanında önemli bir adım olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeleri, milletvekillerinin farklı görüşlerini ve endişelerini ortaya koydu.

Görüş Alınmadı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, teklifin hazırlanmasında acele edildiğini ve öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin görüşlerinin alınmadığını savundu. Özdağ, özellikle eğitim sistemindeki kaosu vurgulayarak, teklifin öğretmenlerin haklarına yönelik eksiklikleri gidermediğini belirtti.

Eğitim Fakültesi Mezunlarının Niteliği Sorgulanıyor

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, teklifin sorunları çözmede yetersiz kaldığını ve öğretmenlerin mali ve sosyal haklarını iyileştirecek maddeler içermediğini dile getirdi. Teklifin, eğitim fakülteleri mezunlarının niteliklerini sorgulayan bir yaklaşımı benimsediğini öne sürdü.

Milli Eğitim Akademisi Kurulacak

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 27 saatin üzerinde görüşme yapıldığını belirterek, teklifin komisyon sürecinde detaylı bir şekilde görüşüldüğünü ve Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını belirtti. Topsakal, akademinin eğitimdeki uygulama boşluklarını dolduracağını ifade etti.

Öğretmenlik Bilmeden Kanun Yapıyorlar

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, öğretmenlik mesleğinin ne olduğu bilinmeden kanun yapıldığını belirtti. Öğretmenlerin ücretlerinin yetersiz olduğunun altını çizen Halıcı, ayrıca özel okullardaki öğretmenler için taban aylık düzenlemesi talebinde bulundu.