Gedik şarkısını baskılara boyun eğmeyen, özgür insanlar için yazıp söylediğini dile getirdi. Başarılı şarkıcı Ömür Gedik çalışmayla ilgili; “Sözlerdeki amaç özgür ve güçlü insanın imajının altını çizmek, etrafımız bizi eleştirmeye ve aşağı çekmeye çalışan cahil filozoflarla dolu, ama bizler dimdik ayaktayız, kahkahamın sesi sizi delirtmesin cümlesi özellikle kadınları baskı altına almaya çalışanlara karşı yazıldı” ifadelerini kullandı.

Beste ve aranjesi Ozan Gülek’e ait olan şarkının klibi İmre Haydaroğlu tarafından İzmit’te çekildi. Klipteki cesur ve stil kıyafetler başarılı modacı ve stil danışmanı Aydan Aydın’ın imzasını taşıyor. Enerjisi, sözleri ve yüksek temposu ile öne çıkan Filozof bu yazın hiti olmaya aday.