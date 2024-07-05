AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli futbolcu Merih Demiral'a uyguladığı cezayı eleştirerek, kararın sporun ruhuna aykırı olduğunu savundu.

Milletvekili Baybatur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın siyasi baskı ve taraflılık sonucu olduğunu öne sürdü. Baybatur, Alman medyasında belirtilen cezanın aynısının UEFA tarafından da verilmesini sporun ruhuna aykırı bulduğunu "Alman medyasında dün açıklanan 2 maç men cezasının, bugün UEFA'nın verdiği karar ile aynı olması sporun ruhuna aykırıdır. Türkiye'yi yarışın dışında bırakmak için siyasi baskı ile taraflı verildiği aşikardır. Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın ve Milli Takımımızın yanındayız." şeklinde ifade etti.

Baybatur, açıklamasında Milli futbolcu Merih Demiral ve Milli Takımın her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin yarıştan dışlanması için yapılan siyasi baskının açık olduğunu dile getirdi. UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza, Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle geldiği belirtildi. Baybatur, bu tür cezaların sporun uluslararası platformda tarafsızlık ilkesine zarar verdiğini savundu.