Bursa'nın Gürsu ilçesindeki trajik olayda, 43 yaşındaki Ferhat Damar, tarım amaçlı su borularından birinin tamir edilmesi esnasında istasyonun koruma tellerine temas ederek elektrik akımına kapıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Damar, tarım için kullandığı su borularından birinin tamir edilmesi gerektiğini fark etti ve bu iş için iki arkadaşını da yanına alarak çalışmaya başladı. Ancak tamir sırasında ayağı kayıp, tutunmak için istasyonun koruma demirlerine dokunduğunda elektrik akımına kapıldı. Bu durum, yakındaki jandarma ekipleri ve arkadaşları tarafından fark edildi ve Damar kurtarılmaya çalışıldı.



Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Ferhat Damar'ın kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldüğünü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ailenin iddiasına göre, yaklaşık 15 gün önce aynı istasyonda benzer bir olay yaşanmış ve köy muhtarı bu durumu yetkililere bildirmiş, ancak gerekli önlemler alınmamıştı. nFerhat Damar'ın ailesi, güvenlik tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle yaşanan bu trajik ölümün önlenebileceğini belirterek adalet arayışına gireceklerini açıkladı.



