Bursa'nın Gürsu ilçesinde, trafik denetiminden kaçan alkollü sürücü Hasan D., polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Polis ekiplerinin yoğun takibi sonucu durdurulan Hasan D.'ye, alkolmetreye üflemeyi reddettiği için yüksek bir ceza uygulandı ve ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.

Hasan D., polisleri görünce aracını bırakarak kaçmaya başladı

Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde rutin trafik denetimi gerçekleştiriyordu. Bu sırada, 16 ANR 68 plakalı kamyonetiyle denetim noktasına yaklaşan Hasan D., polisleri görünce aracını bırakarak kaçmaya başladı.

Alkollü olduğu gözlemlenen Hasan D., alkolmetreye üflemeyi reddetti

Sürücünün peşinden koşan polis ekipleri, yaklaşık 30 metre süren bir kovalamacanın ardından Hasan D.'yi yakaladı. Alkollü olduğu gözlemlenen Hasan D., alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı 18 bin 500 lira ceza kesildi

Hasan D.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan dolayı 18 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca, Hasan D.'nin kaçarken bıraktığı kamyonet de çekici ile otoparka götürüldü.