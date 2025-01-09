Hepimizde kontrol edilemeyen öfke ve sıkıntı bir çok psikosomatik hastalıkları beraberinde getiriyor.

Aile, iş, arkadaşlık ilişkilerimizi ve maalesef toplum yapımızı da bozmakta. Bir de çocuklarımıza yansıdığında geri dönülmesi zor problemleri tüm aile göğüslemek zorunda kalmakta. Uyanırken bile öfkeli uyanan bir toplum olma yolunda hızlı ilerlerken avuç avuç ilaç içer duruma geldik. Hatta bu ilaçları birbirimize tavsiye eder durumdayız.

Çocuklar modelleyerek öğrenir, öfke biriktirirseniz çocukların çok sakin olacağını düşünmek mümkün değil. Onlar yaşadıklarını yansıtır. Çoğu insan yetişkin olduğunda geçmişindeki travmalardan etkilenmiş oluyor. Onun için de psikologlar aile ilişkilerine anne babanızı sorgulayarak başlıyor. Başarıya kodlanan çocuklardaki sınav kaygısı da bundan kaynaklanıyor: ‘Beklentileri karşılayamayacak olmaları.’

O zaman önce çocuğumuzu değil kendimizi iyileştirmeliyiz. Siz stres içindeyseniz en yakınlarınızda bu olumsuz duyguların içinde olacak ya da bu negatiflerin kendilerinde yarattıklarıyla baş etmek zorunda kalacaklar. Okullarda artan şiddet ve öfke birazda bizlerin suçu değil mi?

Zamanın getirdiği teknolojiye düşkünlük ve yalnızlık duygusu ile iyice birbirlerinden kopan aile bireyleri için en büyük tedavi birbirlerini dinlemek, anlamak ve dokunmaktır. Herkes sevgisi ile birbirinin doktoru olabilir, yeterince sevgi gösterilmeyen çocuklar çok kolay tuzağa düşürülmekte ve tüm dünyayı karabasan gibi saran, kötü arkadaş, içki ve uyuşturucuya yöneleceklerdir.

Çocukluğumuzda okullarda gösterilen filmler ve okuduğumuz kitaplardan nasıl etkilendiysek bizim nesil en az bu tür sıkıntılara düşmüştür. Özgürlük arttıkça onunla birlikte verilemeyen eğitim hatalara neden olmaktadır.

Teknolojinin de sıkıntısı budur. Ellerine tablet telefon bilgisayar vermeden önce kullanma eğitimi verilse çocuklar çok daha iyi gelişeceklerdir. İşin yalnızca eğlence kısmında kalmak onları sıkıntıya sokmaktadır.

Bizlerin öfkesi arttıkça onlardan uzaklaşıyoruz. Yaşamla baş edememek bizi karanlığa sürüklerken çocukları da yanımızda götürüyoruz. Önce sakinleşmeyi ve onlara örnek olmayı öğrenebilirsek sakin kendini kontrol edebilen nesiller yetiştirmek mümkün olacaktır.

Sakin ve sağlıcakla kalın.