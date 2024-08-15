İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan korkunç olay, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir yaşlı adamın, sokakta oyun oynayan bir çocuğu bilinmeyen sebeplerle darp etmesinin ardından, çocuğun amcasıyla yaşadığı kavga büyük bir kargaşaya yol açtı. Yaşlı adamın elindeki silahla havaya ve etrafa ateş açması sonucu, mahalle adeta savaş alanına döndü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaşlı bir adam, sokakta oyun oynayan çocuğa yaklaşarak bilinmeyen bir nedenden dolayı darp etti. Çocuk, yaşanan olayı evine gidip amcasına anlattı. Amca, durumu öğrenir öğrenmez olay yerine geldi ve yaşlı adamla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahla kargaşa yarattı

Kavga sırasında yaşlı adam, evine gidip tabancasını aldı ve sokak ortasında havaya ve etrafa rastgele ateş açtı. Bu hareket, mahallede büyük bir paniğe neden oldu. Çevredeki sakinler durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşlı adam gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay yerine ulaştığında tarafları ayırarak kargaşayı sonlandırdı. Yaşlı adam gözaltına alınırken, silahı da ekipler tarafından ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silahın ateş ettiği alanda detaylı çalışma yaptı. Şu ana kadar herhangi bir kişiye kurşun isabet etmediği öğrenildi.