Yine hareketli günler yaşıyoruz. Seçim bitti ama partilerdeki seçim yenilgisinin etkileri çok fena sarsmaya başladı yönetimleri.

İlk kavga, daha doğrusu parti içerisindeki çalkantılar CHP’de başladı.

İçeriden ‘Değişim’ diye çığlık atanlar, cesaret edip de Sayın Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkıp; ‘arkadaş yeter bırak git’ deme cesaretini gösteremiyorlar. Hal böyle olunca 60 Belediye Kılıçdaroğlu’na karşı derken birkaç şehir, birkaç ilçe başkanından başka kimse görünmüyor ortalıkta. Değişim sancılıdır, yürek ister, somut çözümler ister, yanlışlardan ders çıkarıp doğrusunu yaşama geçirme kararlılığı ister. Bunlar olmadan yapılan değişim değil, basit bir yer değişimidir. Değişim çağrılarından sonra en fazla dikkat çeken de 28 Mayıs akşamına dek Sayın Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramayanlar, ona olmadık payeler yükleyenler, Piro ilan edenler bugün o söylediklerini tamamen unutmuş gibiler. Dünün Piro Kemal’i korkak, utanmaz oldu. Demokrat Amca’sı da diktatör. Diğer yakıştırmaları saymaya gerek yok. Tabii sadece sosyal medyada değil bu konuşulanlar. Düne dek Kılıçdaroğlu’nun ardında dağ gibi duran basının değerli ağabeyleri de şaşılacak derecede hızla yön değiştirdiler. Ne çabuk tüketiyoruz bir şeyleri. Ne sevgimiz sevgiye ne de saygımız saygıya benziyor. Bana en komik gelen de Kılıçdaroğlu’nun neredeyse AKP’li ilan edilecek olması. Peki bunca çamur atmaya, hakarete hadi kibarca söyleyelim eleştiriye rağmen Kılıçdaroğlu’nu yerinden oynatabilirler mi? Pek sanmıyorum kendi istemedikten sonra olabileceğini. Ama tüm bunlara sanırım Sayın Kılıçdaroğlu’nun dönüp bir bakması gerek, ben nerede yanlış yaptım diye. Çünkü bu öfke tohumlarının saçılmasına o da engel olmamış, hatta yolunu açmıştı rakiplerine karşı. Geçen gün Sözcü Tv de Sayın Kılıçdaroğlu’na yöneltilen soru çok önemliydi. Aslında Kılıçdaroğlu karşıtları yıllardır benzer soruları yönelttiler ama hepsi hainlikle suçlanmıştı bu sorular nedeniyle. “..Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları partiden uzaklaştırıp, İkinci Cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, cemaatçileri (FETÖ), soykırımcıları, tescilli ajanları ve Sorosçuları monte etmek için CHP Genel Başkanlığı’nı sürdürdüğünüz öne sürülüyor...” Nasıl diyorlardı? Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Üst yönetimdeki değişimin de oyalamadan başka bir şey olmadığını herkes biliyor. Hatta yeni görev verilecek Sayın Özkoç ve Özkan’a öfke oklarının yönlenmesi bunun bir göstergesi. Canan Hanım Ankara’ya herhalde boşuna gitmedi koşar adım. Öfke okları sadece CHP saflarında değil tabii ki. İYİ Parti saflarındaki kargaşa da azımsanacak gibi değil. CHP’den farkı İYİ Parti’nin 200 kişilik kurucular listesinden 70 inin partiden istifa etmesi. Aslında burada olan çok daha ciddi. İstifaların önü alınacak gibi değil ama ayrılanlar yeni bir partide bir araya gelirlerse şaşırmamak gerek. Ayrıca istifa eden isimler arasında siyasete bir şekilde damga vurmuş isimlerin olması da dikkat çekici. Tabi ki bu partinin TBMM’deki durumunu da değiştirecek. On gün sonraki Genel Kurul da neler olacak gerçekten çok önemli. Eda Ece denen hanımefendinin yaptığı saçma espri birkaç gündür basında iyiden iyiye yer aldı. “Deprem bölgesine yardımı biz yaptık onlarda AK Partililer yaptı sandılar gittiler oylarını Erdoğan’a verdiler” diyerek kendince espri yaptı. Bu tür saçma espriler artık iyiden iyiye can sıkmaya başladı. Gerçi birçok kişi de bu lafları ciddi ciddi söylüyor hala. Bu nasıl bir hazımsızlıktır anlaşılacak gibi değil. Hadi Eda Ece saçmaladı da onu alkışlayanlar onun bu ayrımcı, tepeden bakışlı, espri diye nitelenen söylediklerini alkışlarken ne düşündükleri de oldukça önemli. Birileri hala bıkmadı biz ve onlar diye öfke kusmaya. Hadi pisliğinizi attınız ortaya da yaptığınız ağır eleştirilerle karşılaşınca Atatürk’e sığınmanızın anlamı ne? Atatürk’ün bu tür söylem ve onu alkışlayanları onaylayacağınızı sanıyorsanız demek ki onu hiç tanımamışsınız. Onu tanımadığınız gibi demokrasinin ne olduğundan dahi habersizsiniz. Yazık ki ne yazık.