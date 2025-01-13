Akçay Caddesi'nden Önder Caddesi'ne girişte bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle Önder Caddesi’ne girişler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı yönlendirildi
Kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürerken, trafik akışı otoyol köprü altı mevkiine yönlendirilmiş durumda. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif rotaları tercih etmelerini önerdi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Önder Caddesi’nde trafiğin normale dönmesi bekleniyor. Sürücülerin bu süreçte dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları önemle rica ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ