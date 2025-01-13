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Çalışmaların tamamlanmasının ardından Önder Caddesi’nde trafiğin normale dönmesi bekleniyor. Sürücülerin bu süreçte dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları önemle rica ediliyor.

Kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürerken, trafik akışı otoyol köprü altı mevkiine yönlendirilmiş durumda. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif rotaları tercih etmelerini önerdi.

Akçay Caddesi'nden Önder Caddesi 'ne girişte bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle Önder Caddesi’ne girişler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

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