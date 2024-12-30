Payne’in ölümüyle ilgili olarak, İngiliz şarkıcının en yakın arkadaşlarından Rogelio “Roger” Nores’in de aralarında bulunduğu beş kişi suçlandı. Olayın detayları ise şok edici.

Liam Payne’in ölümü: Şüpheli isimler ve suçlamalar

Ekim ayında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki CasaSur Palermo otelinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne’in ölümü, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Online gazete Infobae'nin haberine göre, Payne'in ölümünden önce son olarak yanında olan ve onu otelden terk ettiğini iddia eden Rogelio “Roger” Nores, cinayetle suçlanıyor.

Nores, Payne’i terk ettiğini şiddetle reddetmesine rağmen, Arjantin yetkilileri tarafından gözaltına alınmadı ancak ülkeden çıkışı yasaklandı.

Uyuşturucu skandalı: Otele uyuşturucu tedarik edenler suçlanıyor

Liam Payne’in ölümüne ilişkin soruşturma derinleştikçe, şarkıcının ölümünden önce uyuşturucu kullandığına dair çarpıcı itiraflar geldi. Şarkıcının birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen garson Braian Paiz, ödeme karşılığında uyuşturucu temin etmekle suçlanıyor. Aynı şekilde, CasaSur otelinin çalışanı Ezequiel Pereyra da uyuşturucu temin etmekle suçlanan isimler arasında yer alıyor.

Otel yöneticileri de suçlanıyor

Otel yöneticileri Gilda Martín ve Esteban Grassi de, kasıtsız adam öldürmekle suçlandı. Beşi de mahkemeye çağrıldı, ancak yalnızca Paiz ve Pereyra tutuklandı.

Liam Payne’in ölümüne dair soru işaretleri hala devam ederken, oteldeki odasının dağılmış olması ve Payne’in ölümünden önce yaşadığı gerilimler, olayın daha da karmaşıklaşmasına yol açtı. 31 yaşındaki şarkıcının ölümünün ardında ne gibi sebeplerin yattığı ise hâlâ büyük bir merak konusu.

Liam Payne’in ölümü ve ardında bıraktığı soru işaretleri

16 Ekim’de Arjantin'de yaşamını yitiren Liam Payne’in ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışırken, ailesi ve sevenleri büyük bir şok yaşadı. Cheryl Cole'dan olan 31 yaşındaki şarkıcının oğlu Bear, babasının kaybıyla büyük bir üzüntüye boğuldu. Peki, Liam Payne’in ölümü nasıl gerçekleşti? Soru işaretleri artarak devam ediyor.