Popüler manga ve anime serisi One Piece’in canlı dizi uyarlaması, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix tarafından yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin kadrosuna üç yeni isim daha eklendi: Sophia Anne Caruso, Mark Penwill ve Anton David Jeftha. Bu yeni isimler, önemli rolleriyle hikayeye katkı sağlayacak.

Yeni oyuncular ve rolleri

Sophia Anne Caruso , Beetlejuice performansıyla tanınan genç oyuncu, dizide Miss Goldenweek karakterine hayat verecek.

, Beetlejuice performansıyla tanınan genç oyuncu, dizide Miss Goldenweek karakterine hayat verecek. Mark Penwill , Catch Me a Killer yapımında dikkat çeken oyuncu, Chess karakterini canlandıracak.

, Catch Me a Killer yapımında dikkat çeken oyuncu, Chess karakterini canlandıracak. Anton David Jeftha, Legacy dizisinden tanınan oyuncu, dizide K.M. rolüyle yer alacak.

Bu isimler, daha önce duyurulan geniş oyuncu kadrosuna katıldı. Aralarında Charithra Chandran (Miss Wednesday), Joe Manganiello (Mr. 0), Katey Sagal (Dr. Kureha), Lera Abova (Miss All Sunday), David Dastmalchian (Mr. 3) ve Clive Russell (Crocus) gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

Ana kadro ise ikinci sezonda yeniden izleyiciyle buluşacak. İñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) ve Taz Skylar (Sanji) gibi sevilen oyuncular rollerine devam edecek.

Hikaye ve çekim süreci

Dizinin hikayesi, efsanevi One Piece hazinesini bulmaya çalışan genç korsan Monkey D. Luffy’nin maceralarını konu alıyor. Luffy, hayallerindeki mürettebatı toplarken, engin denizlerde tehlikeli rakipleri ve Denizcilerle mücadele ediyor.

İkinci sezonun çekimleri şu anda Güney Afrika’nın Cape Town kentinde devam ediyor. Ancak yeni sezonun yayın tarihi henüz açıklanmadı. Netflix’in One Piece uyarlaması, ilk sezonuyla dünya çapında büyük ilgi görmüş ve hayranlardan olumlu eleştiriler almıştı.

Beklentiler yüksek

Yeni oyuncu kadrosu ve heyecan dolu hikaye örgüsüyle One Piece dizisinin ikinci sezonunun, ilk sezonun başarısını aşması bekleniyor. Manga ve anime hayranları, dizinin yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor.