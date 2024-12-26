Uzun bir aranın ardından One Piece animesi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Toei Animation tarafından hazırlanan seri, prodüksiyon sürecindeki yenilikler ve manga bölümlerine yakınlaşması nedeniyle ara vermişti. Ancak Jump Festa 2025 etkinliğinde yapılan açıklamalara göre, 6 Nisan 2025 tarihinde anime kaldığı yerden devam edecek.

Egghead Adası’nda yeni maceralar

Hasır Şapka Tayfası, en son Egghead Adası’na ayak basmıştı. Wano bölümlerindeki animasyon kalitesindeki artış, Egghead’in görsel şöleniyle devam edecek. Toei Animation, ara dönemi animasyon kalitesini daha da yükseltmek için değerlendirdi.

Netflix’te yenilenmiş bölümler geliyor

One Piece evrenindeki gelişmeler sadece animeyle sınırlı değil. WIT Studio tarafından hazırlanan ve Netflix’te yayınlanacak yenilenmiş bölümler, hikâyeyi daha hızlı bir şekilde anlatacak. Yeni bölümlerin animasyon kalitesinin yüksek olacağı vurgulanırken, seslendirme kadrosunun tamamen değişip değişmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yeni film müjdesi!

Eiichiro Oda, 2025 yılı içinde yeni bir One Piece filmi geleceğini de duyurdu. Ancak filmin adı, konusu ve vizyon tarihi gibi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Hayranlar, bu sürpriz yapım için büyük bir merak içinde.

Franky’nin sesi değişiyor

Uzun yıllar boyunca Franky, Bon Clay ve Jango gibi karakterlere sesiyle hayat veren Kazuki Yao, 65 yaşında emekliliğe ayrıldığını duyurdu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Yao’nun yerini, Jujutsu Kaisen’de Aoi Todo karakterine sesiyle hayat veren Kimura Subaru aldı. Daha önce One Piece’te Buggy’nin gençliğini de seslendiren Subaru, hayranlar tarafından olumlu karşılandı.

Gözler Nisan 2025’e çevrildi

One Piece hayranları, 6 Nisan 2025’te başlayacak yeni bölümleri ve Netflix’in yenilenmiş serisini merakla bekliyor. Yeni film haberi ise serinin heyecanını daha da artırıyor.