Filenin Sultanları, Dominik karşısında 3-1 kazanarak grubunu ilk iki sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı garantiledi. 

İlk seti 25-21 kaybeden Sultanlar diğer setleri sırasıyla 25-18, 25-22, 25-15 kazanarak galibiyete ulaştı.

Filenin Sultanları olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda ile oynadı. Milliler, rakibini 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları C Grubu’nda son maçında grubun zorlu takımlarından İtalya ile oynayacak.

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Millilerimizin grubunda İtalya ile Hollanda bugün TSİ 18.00'da karşılaşacak.

Olimpiyatlar C GRUBU güncel puan durumu

1- TÜRKİYE 5 PUAN

2- İTALYA 3 PUAN

3- HOLLANDA 1 PUAN

4-DOMİNİK CUMHURİYET 0 PUAN 

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Kaynak: HABER MERKEZİ