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Altınordu'da üç oyuncu kiralık gidiyor

Altınordu'da üç oyuncu kiralık gidiyor

Millilerimizin grubunda İtalya ile Hollanda bugün TSİ 18.00'da karşılaşacak.

Filenin Sultanları olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda ile oynadı. Milliler, rakibini 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları C Grubu’nda son maçında grubun zorlu takımlarından İtalya ile oynayacak.

İlk seti 25-21 kaybeden Sultanlar diğer setleri sırasıyla 25-18, 25-22, 25-15 kazanarak galibiyete ulaştı.

Filenin Sultanları , Dominik karşısında 3-1 kazanarak grubunu ilk iki sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı garantiledi.

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