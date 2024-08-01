Filenin Sultanları, Dominik karşısında 3-1 kazanarak grubunu ilk iki sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı garantiledi.
İlk seti 25-21 kaybeden Sultanlar diğer setleri sırasıyla 25-18, 25-22, 25-15 kazanarak galibiyete ulaştı.
Filenin Sultanları olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda ile oynadı. Milliler, rakibini 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları C Grubu’nda son maçında grubun zorlu takımlarından İtalya ile oynayacak.
Millilerimizin grubunda İtalya ile Hollanda bugün TSİ 18.00'da karşılaşacak.
Olimpiyatlar C GRUBU güncel puan durumu
1- TÜRKİYE 5 PUAN
2- İTALYA 3 PUAN
3- HOLLANDA 1 PUAN
4-DOMİNİK CUMHURİYET 0 PUAN
Kaynak: HABER MERKEZİ