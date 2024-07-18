Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, can salları ve lastik botlarda bulunan 74 düzensiz göçmeni kurtarırken, 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Olay, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenlerin ve motor arızası nedeniyle sürüklenen botların tespitiyle gerçekleşti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz'da saat 08.55 ve 19.30'da bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, hızla belirtilen bölgeye hareket ederek operasyon başlattı. İlk olarak, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 13'ü çocuk 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Motor arızası yaşayan lastik bot ve yakalanan göçmenler

Aynı gün içerisinde saat 11.15'te Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca, saat 08.20'de hareket halinde tespit edilen bir başka lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenlerin işlemleri ve teslimi

Kurtarılan ve yakalanan toplam 94 düzensiz göçmen, kıyıya çıkartıldıktan sonra sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.