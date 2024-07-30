Denizli'de ADM tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerinden ilçe ilçe, mahalle mahalle haberdar olabilirsiniz...
Bekilli / Denizli
31 Temmuz Çarşamba 2024
Kesinti ID : 3053385
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh. ( Hocalı Sk. )
Kesinti ID : 3053395
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh. ( Sanayi Bölgesi Küme Evleri Göçmez Sk. Aşağı Sk. Yağcı Sk. Tepe Sk. Şirin Sk. Sanayi Cd. Sağlık Cd. Özcan Sk. Küme Sk. Hastane Sk. Efendi Sk. Çamlık Cd. )
Bozkurt / Denizli
31 Temmuz Çarşamba 2024
Kesinti ID : 3053057
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Fatih Mh. ( 610. Sk. Denizli Afyon Yolu Tutluca Sk. 607. Sk. )
Çivril / Denizli
31 Temmuz Çarşamba 2024
Kesinti ID : 3055726
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Koçak Mh. ( Koçak Sk. )