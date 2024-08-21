4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına dair kararda yapılan değişiklikle, yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılan hızlı kargo alışveriş limiti ciddi şekilde azaltıldı.

Yeni vergi oranları belirlendi

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a yükselirken, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldı. Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşyalar için yukarıdaki oranlara ek olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Özel tüketim vergisi de artışta

Düzenlemenin en dikkat çeken yanlarından biri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına giren ürünlerdeki vergi artışı. Bu ürünler için belirtilen oranlara ek olarak yüzde 20 oranında ek vergi uygulanacak. Ancak, yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünler için bu vergilendirme geçerli olmayacak.

Türkiye'deki tüketiciler için ne anlama geliyor?

Bu düzenlemeyle, Türkiye’den yurt dışına yapılacak alışverişlerde önemli bir maliyet artışı yaşanacak. E-ticaret sitelerinden yapılan alışverişler, özellikle düşük fiyatlı ürünlerde artık daha az avantajlı hale gelebilir. Vergi oranlarındaki bu artış, hem tüketicileri hem de yurt dışı e-ticaret sitelerini etkileyecek gibi görünüyor.