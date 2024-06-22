Beşiktaş, Southampton’ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlılar, Onuachu için 15 milyon Euro bonservis teklif etti. Bu transferde Sport Republic tarafından yönetilen kardeş kulübü Göztepe'ye de 3 futbolcu gönderecek.

Göztepe'ye 3 futbolcu geliyor

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, kardeş kulübü Southampton aracılığıyla Beşiktaş'tan 3 oyuncu almaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Göztepe'ye 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi. Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaş'ın teklifi, Southampton tarafından da olumlu karşılandı.

Transferin detayları

Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı yöneten Sport Republic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş, Göztepe'ye geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren Javi Montero, Karagümrük'te kiralık oynayan Emre Bilgin ve genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer edecek. Tarafların kısa sürede anlaşarak transferi resmileştirmesi bekleniyor.

Onuachu'nun geçen sezonki performansı

Geçen sezon uzun süre sakatlık problemi yaşayan Onuachu, Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Beşiktaş, bu performansı göz önüne alarak Onuachu için tüm imkanları seferber etti.