ADLİYE ÇIKIŞI TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Gaziantep’te Mertcan Köse’nin boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı adliye çıkışında takip ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Bilge Köse ve Mertcan Köse’nin geçen hafta boşanma duruşmalarının olduğu ve bugün de adliyeye bir evrak imzalamaları için çağrıldıkları öğrenildi. Mertcan Köse’nin adliyedeki işlemler sonrası takip edip cinayeti işlediği belirtildi.

Polis ekipleri, Mertcan Köse’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, baba ve kızı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-

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