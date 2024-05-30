Yiğit, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlara çözüm üreteceğini belirtti.

"Mazeret yok hizmet var"

Ekonomik ve mali krizden bahsetmek yerine hizmet odaklı bir yaklaşım benimseyeceğini vurgulayan Yiğit, vaat ettiği projeleri hayata geçireceğini söyledi. Vatandaşların ilaçlama, budama ve konteyner taleplerini not alan Yiğit, işgaliyenin kontrol altına alınması için de çaba göstereceğini ifade etti. Yiğit'in bu kararlı tutumu, yerel yönetimde hizmete odaklı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.