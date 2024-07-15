Gözde Kuşadası Hastanesi'nin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Beyaz, obezitenin tedavisinde yaşam tarzı değişikliği ve tüp mide ameliyatının önemli rol oynadığını belirtti.

Yaşam tarzı ve cerrahi müdahale

Obezite, günümüzde giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Op. Dr. Fikret Beyaz, obezitenin sadece estetik bir problem olmadığını, aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Beyaz, "Obezitenin tedavisinde en önemli adım yaşam tarzı değişikliğidir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahaleler de gerekebilir" dedi.

Tüp mide ameliyatı nedir?

Tüp mide ameliyatı, midenin büyük bir kısmının çıkarılması ve geriye tüp şeklinde ince bir mide bırakılması işlemidir. Bu ameliyat, kilo kaybını sağlamanın yanı sıra, obeziteye bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarının da iyileşmesine yardımcı olur. Op. Dr. Fikret Beyaz, "Tüp mide ameliyatı öncesinde hastalar detaylı bir tetkik sürecinden geçirilir. Bu sayede ameliyatın uygunluğu ve olası riskler değerlendirilir" şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası süreç ve sağlık yararları

Tüp mide ameliyatı sonrasında hastalar, belirli bir diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine uymak zorundadır. Bu süreçte hastaların düzenli takip edilmesi ve beslenme uzmanlarından destek alması büyük önem taşır. Dr. Beyaz, ameliyatın ardından hastaların büyük bir kısmının kilo kaybı yaşadığını ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarının kontrol altına alındığını belirtti. "Ameliyat sadece kilo kaybı değil, aynı zamanda obeziteye bağlı diğer sağlık sorunlarının da iyileşmesine katkı sağlar" dedi.