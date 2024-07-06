İSTANBUL (AA) - Alman otomotiv üreticisi Opel, ürün gamında sunduğu gelişmiş sürüş destek sistemleri ile Avrupa Birliği standartlarını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz ayından itibaren Avrupa'da ruhsat alacak yeni araçlarda ek destek sistemleri bulunması zorunlu hale geldi. Zorunlu sürüş destek sistemleri arasında gelişmiş acil fren sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip asistanı, arka park sensörü ve sürücü dikkat uyarısı gibi sistemler yer alıyor. Bu zorunluluklar yollardaki kaza sayısını azaltmak ve dolayısıyla hayat kurtarmayı amaçlıyor.

Alman otomotiv üreticisi Opel ise bu konuda iyi bir pozisyona sahip olmasıyla öne çıkıyor. Opel, binek otomobiller sınıfında Corsa'dan Mokka'ya ve Astra'dan Grandland'e, hafif ticari araçlar sınıfında ise yeni Opel Combo'dan Vivaro ve Movano'ya kadar sürücülerin ve yolcuların yanı sıra yoldaki diğer kullanıcılar için de trafiğin daha güvenli olmasına yönelik çeşitli elektronik destek fonksiyonları sunuyor.

Ayrıca Opel tarafından sunulan yeni aydınlatma inovasyonu olan Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light yeni Opel Grandland modeli ile yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir yasanın gerektirdiği güvenlik sistemlerine ek olarak temmuz ayından itibaren ruhsat alacak yeni araçlarda ek destek sistemleri bulunması gerekiyor. Bunlar arasında gelişmiş acil fren sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, arka park sensörü ve sürücü dikkat uyarısı yer alıyor.

- Güvenlik özellikleri araç sınıfıyla sınırlı değil

Opel sistemlerin birçoğunu yıllardır modellerinde sunuyor. "Şimşek" logosunu taşıyan araçlar için güvenlik özellikleri araç sınıfıyla sınırlı değil. Opel'in ürün gamında yer alan ve birkaç yıldır Almanya'da sınıfının en çok satan otomobili olan Opel Corsa da dahil olmak üzere her Opel modelinde çeşitli destek sistemleri standart olarak bulunuyor. Modern elektronik yardımcıların kapsamlı yelpazesi şimdiden yaya algılama özelliğiyle aktif acil fren sistemi ve ön çarpışma ikazı, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi ve sürücü dikkat uyarı sistemini içeriyor.

Opel'in sunduğu ek sistemler arasında, sesli/görsel uyarı ile ön/arka park sensörü, 180 geri görüş kamerası (aynı zamanda Astra ve Grandland modellerindeki 360 çevre görüş kamerası) ve düşük hızlardaki dönüşler sırasında aracın etrafındaki engelleri gösteren yan kameralar dahil olmak üzere manevra sırasında çok daha kapsamlı bir genel görüş sunuyor.

Ek olarak donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yan kör nokta uyarısı, ilgili dış aynada yaklaşan kör noktadaki araçlar hakkında sürücüye uyarıda bulunmak için kullandığı sembol sayesinde güvenliği daha da artırıyor.

Aynı zamanda dur-kalk fonksiyonuna sahip adaptif hız sabitleyici de önde ilerleyen araca göre belirlenen hız ve mesafenin trafik durumuna göre korunmasını sağlıyor. Otomobil gerektiğinde otomatik fren yapıyor ve önde seyreden araçla aradaki mesafe artar artmaz yeniden hızlanıyor. Astra Elektrik ve Mokka Elektrik modellerinde sistem aynı zamanda bir tehlike durumunda otomobil hareketsiz hale gelene kadar otomatik fren yaptıran ve trafik sıkışıklıkları sırasında öndeki aracı bağımsız olarak takip edebilen bir fonksiyona sahip.

Kompakt sınıfın en çok satan modeli Opel Astra ise Intelli-Drive sistemi dahilinde destek sistemlerinin birçoğunu bir araya getiriyor ve arka çapraz trafik uyarı sistemini de kapsayacak şekilde güvenlik yelpazesini genişletiyor. Bu sistem geri manevra sırasında hareket eden nesneleri (yaya, bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon vb.) tespit etmek üzere radar sensörlerini kullanıyor, ayrıca görsel ve işitsel sinyallerle sürücüyü uyarıyor.

Aracın önündeki yolun uygun şekilde aydınlatılması görüşün zayıf olduğu durumlarda güvenli ve rahat bir yolculuk için büyük önem taşıyor.

Opel, yeni Combo modelinde de kullanılmaya başlanan adaptif Intelli-Lux LED Matrix aydınlatma teknolojisiyle bu alanda yıllardır öncülük yapıyor. Opel tarafından sunulan en yeni aydınlatma inovasyonu ise sektörün öncüsü Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light yeni Opel Grandland modeli ile prömiyerini gerçekleştiriyor.

Sistem ilk kez 50 binin üzerinde LED hücreden oluşuyor ve ışığın yüksek çözünürlüklü olarak dağıtılmasını mümkün kılıyor. Trafik durumuna bağlı olarak kamera yoldaki kullanıcıları ve karşıdan gelen trafiği algılıyor ve Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light daha önceki matris ışık teknolojisine göre bu nesneleri daha hassas bir şekilde dışarıda bırakıyor. Sistem diğer sürücülerin gözlerinin kamaşmasına neden olmadan çok daha parlak ve eşit bir ışık dağıtımı sunuyor.

