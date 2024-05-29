Bu gelişme, yapay zeka teknolojilerinin demokratikleşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük bir adım olarak görülüyor.

GPT Nedir?

GPT (Generative Pre-trained Transformer), OpenAI tarafından geliştirilen ve insan benzeri metinler üretebilen bir dil modelidir. GPT'ler, çeşitli görevlerde kullanılabilirler:

Metin oluşturma: Makaleler, şiirler, kodlar ve daha fazlası.

Makaleler, şiirler, kodlar ve daha fazlası. Soruları yanıtlama: Bilgi sağlama, özetleme, çeviri.

Bilgi sağlama, özetleme, çeviri. Diyalog: Sohbet botları, sanal asistanlar.

OpenAI'ın Duyurdu

OpenAI, bu özelliği duyurduğu e-postasında, yapay zeka teknolojisini herkes için erişilebilir kılma misyonunu vurguladı. Artık haftalık 100 milyondan fazla aktif ChatGPT kullanıcısı, GPT Mağazasındaki GPT'leri deneyimleyebilecek.

Ayrıca, GPT'lerin artık OpenAI'ın en yeni ve güçlü modeli olan GPT-4'ü kullandığı belirtildi. Bu, GPT'lerin performansını ve yeteneklerini önemli ölçüde artıracaktır.

Open AI'nin paylaştığı mail bildirimi şöyle;

"Merhaba,

Bir GPT oluşturup bunu GPT mağazasında paylaştığınız için size ulaşıyoruz.

Yakın zamanda, AI teknolojisini herkes için erişilebilir hale getirme misyonumuz doğrultusunda, tüm ChatGPT Ücretsiz kullanıcılarının yakında GPT Mağazasında GPT'leri kullanabileceğini duyurduk . Bugün, Mağazadaki GPT'ler artık tüm ChatGPT kullanıcılarına açıktır ve haftalık 100 milyondan fazla aktif kullanıcının GPT'nizi ve mağazadaki diğerlerini deneyimlemesine olanak tanır.

GPT'ler artık en yeni amiral gemisi modelimiz olan GPT-4o'yu kullanıyor. Yeni bir modelle artan kullanım ve davranış değişiklikleri olasılığı göz önüne alındığında, amaçlandığı gibi performans göstermeye devam ettiğinden emin olmak için GPT'nizi inceleyip test etmenizi öneririz.

GPT'ler oluşturduğunuz ve ChatGPT ile öğrenmenin, eğlenmenin ve daha üretken olmanın yeni yollarını sunduğunuz için teşekkür ederiz.

– ChatGPT Ekibi"

Yeni Gelir Modelleri ve Fırsatlar

Bu gelişme, yapay zeka alanında yeni gelir modelleri ve fırsatlar yaratma potansiyeline sahip. Özel GPT'lerin ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanması, daha fazla geliştiricinin GPT'ler oluşturmasına ve bunları GPT Mağazasında paylaşmasına yol açabilir. Bu da GPT ekosisteminin büyümesine ve çeşitlenmesine katkıda bulunabilir.