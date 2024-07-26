Endonezya'nın 'altın vize' programı, bir yılda ülkeye 123 milyon dolar katkı sağladı. Bu vizeyi almak için 9 farklı yol bulunuyor ve yatırımcılar ile yetenekli profesyonellere uzun süreli oturum izni sunuluyor.

Pzın detayları

Endonezya Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, 'altın vize' uygulaması sayesinde ülkenin önemli bir gelir elde ettiğini belirtti. Bu program, yatırımcıların ve yetenekli profesyonellerin ülkede 5 veya 10 yıl boyunca kalmalarına imkan tanıyor.

Yatırım Yoluyla Vize: 2,5 milyon dolar yatırım yapan kişilere 5 yıl, 5 milyon dolar yatırım yapan kişilere ise 10 yıl oturum izni veriliyor.

Turist Vizesi: Devlet bankalarına 350 bin dolar yatıran turistler 5 yıl, 700 bin dolar yatıran turistler ise 10 yıl oturum izni alabiliyor.

Diğer Yatırım Seçenekleri: Devlet bankalarına 130 bin dolar yatıran ve 1 milyon doların üzerinde ev satın alanlar 5 yıllık vize sahibi olabiliyor. Şirketler, yöneticileri ve üst düzey yetkilileri için 5 yıl kalmak için 25 milyon dolar, 10 yıl kalmak için ise 50 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunarak altın vize alabiliyor.



İlk altın vize sahipleri

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nın CEO'su Samuel Harris Altman, Endonezya'nın ilk altın vize sahibi oldu. Altman’a 10 yıllık 'küresel yetenek' izni verildi. Ayrıca, Endonezya Milli Takımı'nın Güney Koreli Teknik Direktörü Shin Tae-yong da altın vize alan diğer önemli isimlerden biri.

Ekonomik hedefler ve beklentiler

Endonezya, 2024 yılı sona ermeden önce 1000 altın vize vermeyi planlıyor. Ülke, 2024 yılında yüzde 5,2'lik ekonomik büyüme hedefine ulaşmak için 101,5 milyar dolarlık yerel ve yabancı doğrudan yatırım almayı öngörüyor.