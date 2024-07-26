OpenAI, arama pazarında büyük bir yenilik yaparak SearchGPT adını verdiği yapay zeka destekli arama motorunu tanıttı. SearchGPT, kullanıcılara internetteki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlıyor ve bu bilgileri düzenlenmiş, özetlenmiş bir biçimde sunuyor. Bu sayede, arama sonuçları daha anlaşılır ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Nasıl çalışıyor?

SearchGPT, standart arama sonuçları sunmak yerine, kullanıcıların aradıkları bilgileri anlamlı bir şekilde düzenleyip sunuyor. Örneğin, müzik festivalleri hakkında bir arama yapıldığında, kullanıcılar yalnızca bir liste değil, aynı zamanda festivallerin özet bilgilerini ve ilgili bağlantıları da alabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar benzer bağlamda sorular sorabilir ve bu sorulara görsel içeriklerle desteklenen yanıtlar alabilirler.

Test aşamasında ve sınırlı erişim

SearchGPT şu an için bir prototip aşamasında ve yalnızca 10.000 test kullanıcısının erişimine açık. OpenAI, üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak arama sonuçlarını doğrudan bu içeriklerden oluşturduğunu belirtiyor. Bu iş birliği, arama motorunun veri doğruluğunu ve zenginliğini artırmayı amaçlıyor.

Gelecek planları

SearchGPT'nin piyasaya sürülmesi, OpenAI'ın ChatGPT'yi daha da geliştirme ve genişletme planlarının bir parçası. Şirket, SearchGPT'nin Google gibi büyük arama motorlarıyla rekabet edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Ayrıca, prototip sürümden geri bildirimler toplayarak bu aracı daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Ücretsiz ve gelecek planları

SearchGPT, şu anda kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak, OpenAI gelecekte bu hizmetten nasıl gelir elde edeceğine dair planlarını yapıyor. Şirket, bu yeni aracın piyasadaki etkisini görmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla geri bildirimlere büyük önem veriyor.