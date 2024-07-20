OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin kullanımını genişletmek amacıyla "GPT-4o Mini" adında yeni bir yapay zeka modelini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu model, GPT-4o'nun bir uzantısı olarak geliştirildi ve çok çeşitli yapay zeka özelliklerini sunmayı hedefliyor.

En yetenekli küçük model

OpenAI, "GPT-4o Mini"yi "Bugün mevcut olan en yetenekli ve uygun maliyetli küçük model" olarak tanımlıyor. Şirket, bu yeni yapay zeka modelinin gelecekte görüntü, video ve ses entegrasyonu sağlayacağını belirtti.

Modelin özellikleri

Uygun maliyet: Hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için ekonomik bir çözüm sunuyor.

Yüksek yetenek: GPT-4o'nun güçlü performansını daha küçük ve erişilebilir bir formatta sunuyor.

Gelecek planları: Görüntü, video ve ses entegrasyonu ile çok daha geniş bir kullanım alanı hedefleniyor.

Tek araçta birden fazla medya türü

Perşembe günü duyurulan GPT-4o Mini, OpenAI'nin "multimodalite" yani metin, görüntü, ses ve video gibi çeşitli yapay zeka tarafından oluşturulan medya türlerini tek bir araç içinde sunma yeteneğine sahip. Bu özellik, kullanıcılara çok daha geniş ve esnek bir kullanım alanı sunuyor.

Kullanım alanları

Metin işleme: Metin tabanlı görevlerde üstün performans.

Görüntü analizi: Gelecekte görüntü ve video entegrasyonu ile görsel içerik analizi.

Ses işleme: Sesli komutlar ve sesli yanıtlar ile etkileşim.

Video: Video içerik üretimi ve analizi.

GPT-4o Mini'nin kullanıcıları

OpenAI, GPT-4o Mini'yi ChatGPT Plus ve Team abonelerinin yanı sıra ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına da sunmayı planlıyor.