Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zeka şirketi OpenAI'ın yeni sohbet robotu Sky'da kendi sesine benzer bir sesin kullanılmasına tepki gösterdi. Johansson, daha önce şirketin sesini kullanma teklifini reddettiğini ve bu benzerliğin kasıtlı olduğunu öne sürdü.

Ses benzerliği dikkat çekti

OpenAI'ın geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu Sky adlı sohbet robotu, kullanıcıların metinleri sesli olarak dinlemesine olanak tanıyor. Ancak robotun sesi, Johansson'un 2013 yapımı "Her" filmindeki sesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Johansson, bu benzerliğe "şoke olduğunu" ve "öfkelendiğini" belirterek, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kendisine daha önce sesini kullanma teklifi yaptığını ancak bu teklifi reddettiğini açıkladı. Johansson, Altman'ın bu benzerlikle kasıtlı olarak kendisine gönderme yaptığını düşünüyor.

OpenAI ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sky'ın sesinin Johansson'u taklit etmediğini ve robotun kullandığı seslerin işbirliği yapılan seslendirme sanatçılarından alındığını savundu.

Hukuki mücadele sinyalleri

Johansson, OpenAI'a avukatları aracılığıyla iki mektup göndererek sesin nasıl üretildiğinin açıklanmasını talep etti. Ünlü oyuncu, "deepfake" teknolojisiyle mücadele edildiği bir dönemde bu tür soruların tam bir açıklamayı hak ettiğini düşünüyor.

OpenAI henüz Johansson'ın iddialarına resmi bir yanıt vermedi. Ancak şirketin bu konuda sessiz kalması beklenmiyor.

Yapay zeka ve etik tartışmaları

Bu olay, yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı ve telif hakları konularında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Yapay zeka sistemlerinin insanların seslerini, görüntülerini veya diğer kişisel verilerini izinsiz kullanması, önemli bir etik sorun olarak görülüyor.

Gelecekte neler olacak?

Scarlett Johansson'ın OpenAI'a karşı hukuki bir mücadele başlatıp başlatmayacağı henüz belli değil. Ancak bu olayın, yapay zeka teknolojilerinin kullanımına ilişkin yeni yasal düzenlemelerin yapılmasına yol açabileceği düşünülüyor.