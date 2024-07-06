İSTANBUL (AA) - "OpenRafah" adlı grup, Tacikistan'da Müslümanlara yapılan uygulamaları, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Bakırköy'deki başkonsolosluk binası önünde toplanan gruptakiler, ellerindeki dövizlerle Tacikistan aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ali Aktaş, Tacikistan'da alınan başörtüsü, ezan ve bayram yasaklarını protesto etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Filistin’de katliam sürerken Tacikistan'da yapılanları hayretle izlediklerini ifade eden Aktaş, "Tacikistan'da uzun yıllardır başörtüsü yasağı, gençlerin ve çocukların dini bayramları kutlaması ile camiye girmesi yasağı, erkeklerin sakal bırakması yasağı, ezanın sesli okunması yasağı, hac yasağı, Kur'an kurslarının faaliyetlerinin yasaklanması gibi İslam’a ve Müslümanlara yönelik baskılar yapılmaktadır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan grup, daha sonra dağıldı.