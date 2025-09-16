İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Investco Holding (#INVES) yöneticileri ve bağlantılı 14 kişi hakkında düzenlenen operasyon, şirket hisselerinde sert satışa neden oldu.

Paylar, yüzde 10 düşüşle 738 TL’ye gerileyerek taban seviyesine indi.

Soruşturma detayları

Soruşturma, borsada bazı hisse senetlerinde olağan dışı hareketler ve yapay yükselişlerle küçük yatırımcıların zarar uğratıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Eş zamanlı operasyon ve MASAK/SPK raporu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ışığında tüm yönleriyle devam ediyor.