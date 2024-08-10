İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 26 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Narkoçelik-31" operasyonunu duyurdu. Bu kapsamda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 91 kişi gözaltına alındı ve 55'i tutuklandı. Bakan Yerlikaya, operasyonların ülkenin dört bir yanında sürdürüleceğini ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Narkoçelik-31" operasyonları Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara illerinde düzenlendi. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde!

Operasyon kapsamında toplamda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 91 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 55 kişi tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonların uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız” şeklinde ifade etti. Bakan, operasyonların düzenli olarak devam edeceğini ve uyuşturucu ile mücadelede yüksek bir kararlılıkla hareket edileceğini belirtti.