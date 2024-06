Muğla ve çevresinde 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerin kalkınmasına destek olmak amacıyla Doğaya Saygı Projesi’ni yürüten OPET; Milas’ın Çökertme Köyü’ndeki restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - “Bilinçli Toplum” yaratma hedefi ve sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda “Doğaya Saygı Projesi” ile 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerin yeniden kalkınması için hareket geçen OPET, bu yolculukta önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Yangınlarda büyük maddi ve manevi kayba uğrayan Marmaris’e bağlı Bayır ve Osmaniye, Köyceğiz’e bağlı Otmanlar, Milas’a bağlı Gökbel ve Bozalan köylerinde rehabilitasyon, eğitim ve ekonomik kalkınma alanında çalışmalar yürüten OPET, Milas’ın Çökertme Köyü’nü de yeni bir çehreye kavuşturdu.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Sevim Akbıyık, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay

Doğaya Saygı Projesi kapsamından Çökertme Köyü’nde yapılan yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarının devir teslimi ile Yalı Bölgesi’nde bulunan ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere tadilatı yapılan Muğla Valiliği’ne ait binanın açılışı nedeniyle 27 Haziran tarihinde bir tören düzenlendi. Tören, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Pilavcı, Halk Eğitimi Merkezi müdür yardımcıları, Çökertme Muhtarı Ertan Konar, Gökbel Muhtarı Halil İbrahim Gönül, Bozalan Muhtarı Dursun Kayıhan, OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, Opet temsilcileri ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

“DOĞAYA SAYGI, İNSANA SAYGIDIR”

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık törende şöyle konuştu: “Çok güzel bir yerde güzel bir eserin açılışını yapıyoruz. Bu dünyada en güzel yatırım, eğitime yapılandır. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüklerimiz yaptıkları bu çalışmalar ile ülkemize büyük katkı sağlıyor. Hak ettiğimiz yere yani Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi için çok çalışmalı, yeni buluşlara imza atmalı, yeni teknolojiler geliştirmeliyiz. Başta Nurten Öztürk olmak üzere, bu sürece katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Doğaya saygı, insana saygıdır.”

“HAYAT BOYU ÖĞRENME OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ise “Birçok Halk Eğitim Merkezi’ni gezmiş biri olarak söylüyorum; belki Türkiye’nin en güzel Halk Eğitim Merkezi binasında bulunmanın mutluluğunu huzurunu yaşıyorum. Şöyle baktığınız zaman hani biz sadece Halk Eğitimi dört duvar arasında değil, Halk Eğitimi her yerde. Denizin kenarında, dağın tepesinde, bir köy ovasında, bir okulun dört duvarının arasında, Halk Eğitimi her yerde… O yüzden bizim sloganımız şuydu zaten; “Hayat Boyu Öğrenme olarak her zaman yanınızdayız”. Burada en çok istediğimiz nokta da şu; yaptığımız kursların istihdama yönelik olarak bir katkı sunması. İmkân olsa kendimi buraya kursiyer olarak yazdırıp, şu denizin sesiyle beraber güzel etkinliklere imza atmayı isterim. Emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJELERE ÖNEM VERİYORUZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Doğaya saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, bizlerin en önemli görevi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çevre bilincini artırmak amacıyla yürütülen projelere büyük önem veriyoruz. OPET’in bu anlamlı projesi de öğrenci ve kursiyerlerimizin çevre bilinciyle yetişmesi adına son derece önemli bir adım. Açılışını yaptığımız bu güzel binanın da bu amaçla faaliyetlerini yürüteceğini düşünüyor ve emekleri için OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Sayın Nurten Öztürk’e ve saygıdeğer eşi Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ORMAN YANGINLARI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFETLER HAKKINDA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLDİ”

Törende OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Doğaya Saygı Projesi ve Çökertme’de bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek projenin farklı aşamalarında destek sağlayan yerel yönetimlere teşekkürlerini iletti.

Doğaya Saygı Projesi’ni, OPET’in yıllardır sürdürdüğü Örnek Köy Projesi ve Çanakkale’de Tevfikiye Arkeo-köy ve Çıplak Etno-köy projeleri örneklerinden yola çıkılarak şekillendirdiklerini kaydeden Öztürk, “2021 yılında Muğla ili ve çevresinde yaşanan orman yangınlarının ardından, bu bölgedeki köylerimize nasıl destek olabiliriz diye harekete geçtik. Yangın sonrasında yaşam alanlarının yanı sıra arıcılık ve zeytincilik gibi geçim kaynaklarını kaybettikleri için zor durumda olan köylerimizi belirleyerek çalışmalara başladık. Yangından hem ekonomik hem de fiziksel olarak zarar gören köylerimizde yeni geçim kaynakları oluşturmak, köylerimizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tüm köy evleri ve köy meydanlarında yürüttüğümüz mimari çalışmalarla köylerimizi yeni bir çehreye kavuştururken, halk eğitim kursları, kooperatifçilik, köylerimize özgü ürünlerin coğrafi işaret başvuruları ile köylerimizin kalkınması ve ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz. Çökertme’de de kamu ve yerel yönetim kuruluşlarıyla birlikte bölge halkına destek vermek ve topluma örnek olmak amacıyla, yenileme çalışmalarının yanı sıra ekonomik ve sosyal etki yaratacak eğitimler düzenledik. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 2006 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz. Ve rehabilite ettiğimiz örnek köylerde farklı alanlarda birçok kurs programını onların desteğiyle birlikte organize ediyoruz. Bu güzel binayı eğitime tahsis etmek üzere Muğla Valimiz ve değerli eşleri, Kaymakamımız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanlarımız desteklerini esirgemedi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Artan sıcaklıkla birlikte aynı felaketi tekrar yaşamamak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve dikkatli olması gerektiği çağrısında bulunan Öztürk şöyle devam etti: “Köylerimizde yangının izlerini silerken, bölge halkının orman yangınları, iklim değişikliği ve afetlerle ilgili bilinçlenmesine katkı sağlamanın sürdürülebilir bir gelecek için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Yangınları ve yangın nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmenin en önemli yolu, bu konudaki farkındalığı artırmak ve bilgi sahibi olmak. Doğaya Saygı projemiz kapsamında bir yandan zarar gören köylerimize destek verirken diğer yandan eğitim odaklı farkındalık çalışmaları yürüterek daima temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyoruz.”

Törende ayrıca Doğaya Saygı Projesi kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı beratlar her bir köyün muhtarına teslim edildi. Çökertme Muhtarı Ertan Konar, Gökbel Muhtarı Halil İbrahim Gönül, Bozalan Muhtarı Dursun Kayıhan hazırlanan beratları Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün elinden aldı.

MİLAS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇÖKERTME KURS BİNASI HİZMETE AÇILDI

Proje kapsamında Yalı bölgesinde yer alan ve mülkiyeti Muğla Valiliği’ne ait olan beş oda kapasiteli iki katlı bina yenilendi. Binanın tüm tadilatı ve iç düzenlemeleri OPET tarafından yapıldı ve bina tamamen yenilenerek bugünkü halini aldı. Yenileme çalışmalarının ardından ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlayarak binanın eğitim amaçlı kullanımı için tahsisinin Milas Halk Eğitim Merkezi’ne verilmesini sağladı Opet, Milas Halk Eğitimi Merkezi ile imzaladığı protokol kapsamında Çökertme Ek Hizmet Binasında eğitimlere başladı. Çökertme, Gökbel, Bozalan ve çevre köylerin katılımıyla başlatılan kurslarda İngilizce, diksiyon, hijyen ve el sanatları gibi eğitimler veriliyor. İlerleyen dönemlerde ise bilgisayar, işletmecilik, kırsal turizm, takı tasarımı ve üretimi, seramik, hediyelik eşya üretimi, ahşap boyama, aşçılık ve yemek, halk oyunları, su sporları ve dans gibi eğitimler hayata geçirilecek. Tüm bu çalışmaların sonunda bu bölgenin kalkınmasına hizmet edecek.

DOĞAYA SAYGI PROJESİ İLE ÇÖKERTME KÖYÜNÜN ÇEHRESİ NASIL DEĞİŞTİ?

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın ise proje kapsamında köylerde yapılan tüm çalışmaları anlatarak, sonuçları hakkında bilgi verdi. Çalışmalara başlamadan önce tüm köylerde yapılan anket çalışması ile hanelerdeki ihtiyaçlar belirlendiğine ve çalışmaların bu doğrultuda planlandığına dikkat çeken Aydın, Çökertme’nin kültürel ve mimari özellikleri korunarak iyileştirme çalışmalarının yapıldığını aktardı. Aydın, yapılan faaliyetler arasında, altyapı çalışmaları, köy ana yol düzenlemeleri, ana arter üzerindeki taş duvar ve ahşap çit uygulamaları, köy evleri için boya dağıtımı ve boya uygulaması, köy okulu dış cephe boyamaları, Temiz Tuvalet Kampanyası standartlarına uygun tuvalet düzenlemeleri, köy kahvesi düzenlemeleri, örnek pansiyon uygulaması, köyde bulunan tüm mekanlara masa ve sandalye temini, yöreye uygun motiflerle tabela ve kapı numarası uygulamaları, yerel halk ve köy dışından ziyaretçilere hizmet vermek amacıyla kafe ve restoran yapımı gibi çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti. Aydın, bu çalışmaların ardından Milas Halk Eğitimi Merkezi’nin kullanımı için düzenlenen bu binayı hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.