Otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi için pres ve kaynak montajlı orijinal sac parçalar üreten Türkiye'nin lider otomotiv tedarik sanayi firmalarından Opsan, sektördeki başarılı performansını sürdürüyor. Opsan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2023 listesine adını yazdırarak, çok önemli bir başarıya daha imza attı.KOCAELİ (İGFA) - 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle, OEM ve tedarik sanayi için pres ve kaynak montajlı orijinal sac parçalar üreten Türkiye'nin lider otomotiv tedarik sanayi firmalarından Opsan, sektördeki başarılı performansını sürdürüyor.

Opsan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2023 listesine adını yazdırarak, çok önemli bir başarıya daha imza attı.

Sanayinin devler liginde hızlı ve istikrarlı yükselişini sürdüren şirket, ilgili listede 489. sırada yer aldı.

BÜYÜME İVMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şirket olarak elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı yaşadığı gururu ifade eden CEO Tülay Hacıoğlu Şengül, “Opsan olarak, ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ listesinde yer almak bizim için gerçekten çok değerli bir başarı oldu. Sektörde 60 yılı aşkın köklü geçmişi bulunan bir şirket olarak, her geçen yıl pozitif bir ivme ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Attığımız başarılı adımlar, bugün gelinen noktada bizlere böylesine prestijli bir listede yer almanın gururunu yaşattı. Uzun vadede sürdürülebilir başarımızı artırarak, ülke ekonomisine güç ve değer katmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri sunarken, sektördeki liderliğimizi daha da ileriye taşımak adına çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Bu başarımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.