Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisi çerçevesinde enflasyonla mücadele politikaları doğrultusunda Türk Lirası mevduat faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Bu artışlar, mevduat sahiplerinin enflasyon karşısında reel getiri elde etmelerini sağlıyor.

Güncellenen mevduat faiz oranları

Merkez Bankası, farklı vadelerdeki mevduat ürünlerine uygulanan faiz oranlarını açıkladı:

1 Aya Kadar Vadeler: %54.83

%54.83 3 Aya Kadar Vadeler: %59.45

%59.45 6 Aya Kadar Vadeler: %56.98

%56.98 1 Yıla Kadar Vadeler: %50.31

%50.31 1 Yıl ve Üzeri Vadeler: %42.06

Yatırımcılar için getiriler

Örneğin, 100 bin Türk Lirası mevduat yatırımı yapan bir yatırımcı, 32 günlük bir vade sonunda yıllık %54.83 faiz oranıyla 4,226 TL faiz getirisi elde edebilir. Mevduat faizlerinin bir yıl boyunca %54.83 seviyesinde sabit kalması durumunda, bileşik faiz hesaplamasıyla yıllık getiri %70.94'e ulaşabilir. Bu da 1 milyon lira mevduat için brüt 709 bin 400 lira, net olarak ise stopaj düşüldükten sonra 656 bin 195 lira faiz getirisi anlamına gelir.

Bankalar arasındaki rekabet

Hürriyet'in aktardığına göre, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bazı bankaların mevduat faiz oranlarını %80 gibi rekor seviyelere çıkardığı gözlemleniyor. Bu durum, özellikle Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduatına geçiş yapan yatırımcılar için cazip hale geliyor.

Stopaj oranlarındaki değişiklikler

Son olarak, mevduat gelirlerine uygulanan stopaj oranlarında da değişiklik yapıldı. 6 aya kadar olan mevduatlarda stopaj oranı %5'ten %7.5'a, bir yıla kadar olan vadelerde %3'ten %5'e yükseltildi.