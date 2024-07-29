Orderly Network, Web3 üzerinde aracısız ve merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan likidite sağlayan bir katman olarak biliniyor. İlker Karacan, bu yeni görevinde şirketin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirecek çalışmalara öncülük edecek.

İlker Karacan'ın kariyer geçmişi

İlker Karacan, The Gang ve Tick Tock Boom ajanslarında yeni medya uzmanı olarak çalıştı ve NFT ile Metaverse trendleriyle Web2 markalarının Web3 dünyasında etkili bir şekilde konumlandırılmasına katkıda bulundu. YapıKredi Bankası’nın Brandverse Awards 2022’de ödül alan ilk NFT projesinde bağımsız danışman olarak yer aldı. TECNO markasıyla Türkiye’nin ilk metaverse lansmanını gerçekleştiren Karacan, son olarak Bitci’de Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Orderly Network hakkında

Omnichain altyapısı üzerine inşa edilen Orderly Network, Web3 üzerinde alım-satım işlemleri için aracısız likidite sağlayan bir platform olarak tanınıyor. Şirket, global pazarda etkili bir konuma sahip ve İlker Karacan’ın liderliğiyle Türkiye pazarında da gücünü artırmayı hedefliyor.

Yeni görev ve beklentiler

İlker Karacan, Orderly Network’ün Türkiye Ülke Direktörü olarak, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini yönlendirecek ve pazar payını artırmak için stratejik çalışmalar yürütecek. Karacan, "Orderly Network'ün Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek ve yenilikçi projelerle sektörde fark yaratmak için çalışacağım" dedi.