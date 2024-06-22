MALATYA (AA) - Fransa'nın Rouen Üniversitesi eski Rektörü Ordinaryüs Prof. Dr. Cafer Özkul, doğduğu köydeki üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla buluşarak tavsiyelerde bulundu.



Özkul, Hekimhan ilçesinde, Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği söyleyişe katıldı.

Öğrenci ve vatandaşlarla ilkokulda eğitim aldığı Kocaözü İlkokulu'nda bir araya gelen Özkul, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde üniversite hayatına başladığını söyledi.

İki ay sonra yurt dışı yüksek öğrenim burs sınavını kazanınınca tıp eğitimini bırakıp Fransa'ya gittiğini aktaran Özkul, önce Elektrik Yüksek Mühendisi olduğunu daha sonra 1980 yılında Fizik bilimleri optik alanında doktorasını tamamladığını belirtti.

Cafer Özkul, Fransa'da sırasıyla bölüm başkanlıkları, araştırma merkezleri kurucu başkanlıkları ve rektör yardımcılıkları görevlerinin ardından, 2007 yılında Rouen Üniversitesi'nde rektörlük seçimini kazandığını ifade etti.

Birinci rektörlük dönemindeki başarılarının ikinci kez rektör olarak seçilmesine olanak sağladığını aktaran Özkul, şöyle konuştu:

"Doğduğum köyde eski zamanda hayat şartları şimdiki gibi değildi. O dönemler okul hayatı şu an ki döneme göre daha da zordu. Sınıflarımız sobalıydı ve sobayı biz yakıp eğitime devam ediyorduk. Zor şartlara rağmen ben ilk ve ortaokul eğitimimi tamamladım ve başarılı olmak için çalışmalara başladım. O dönemki şartları zorluk olarak görmedim hep çalıştım, şimdi imkanlar daha güzel siz de başarabilirsiniz. O zamanlar tek çareniz okumaktı ve biz sadece bu yoldan gitmek istiyorduk. Hem köyde çalışıp hem de okul hayatımızı bir arada götürüyorduk. Sizlere tavsiyem, bilim neredeyse siz de onu takip edin. Çalışmaktan asla vazgeçmeyin ve ısrarcı olun."

Öğrencilerin zor dönemlerde asla çalışmayı bırakmaması gerektiğini dile getiren Özkul, şunları kaydetti:

"Küçükken yaptığınız işler daha sonra anı olarak hayatınıza yön veriyor. Şimdi size zor gelen zamanları ileride gülerek hatırlayacaksınız. O yüzden hem bugünün kıymetini hem de gelecekte ne yapacağınıza dair çalışmaları asla ertelemeyin. Köy de olsa şehir de olsa çalışmak isteyen için bir fark olmuyor. O yüzden eğitim sizlere asla zor gelmemeli. Yaşlanıncaya kadar okumayı ve eğitimi asla bırakmayın. Beyin, sürekli gelişen bir organ her gün yeni şeyler öğreniyorsunuz. Öğrenmeyi, çalışmayı ve okumayı asla bırakmayın."

Söyleşiye, Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.