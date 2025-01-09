TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural’ın oynadığı Gassal dizisi, kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Diziyle birlikte gassallık mesleği de Türkiye’nin gündemine oturdu. Diziye duyulan ilginin artmasıyla birlikte, bu mesleğe yönelik talep de yükseldi. Bunun üzerine CHP’li Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medyada yaptığı duyuruyla ilçede gassallık kursu açılacağını açıkladı.

Altınordu Belediyesi'nden gassallık kursu duyurusu

Başkan Ulaş Tepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeyi sürdürüyoruz. Gassal dizisinin yayınlanmasından sonra bu mesleğe artan ilgi, birçok hemşehrimizden kurs faaliyeti düzenlenmesine yönelik bir talebe dönüştü. Bu doğrultuda belediyemiz Kent Akademisi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu düzenliyoruz."

Kurs başvurusu ve kontenjan detayları

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen kurs, 32 saatlik bir eğitim sürecine sahip olacak ve kontenjanla sınırlı olacak. Kursa başvuru yapmak isteyenler için link verilen paylaşımda, başvuruların Altınordu Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapılabileceği belirtildi. Ayrıca, kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacağı ifade edildi.