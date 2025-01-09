Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Meşebükü Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi. 63 yaşındaki İ.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Mevlüt Hızlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak, karşı şeritte seyreden 55 yaşındaki M.A.B.'nin kullandığı başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 2 ölü, 5 yaralı var!

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mevlüt Hızlı, olay yerinde hayatını kaybederken, İsmail Bulmuş (56) ise çarpan araçta bulunan biri olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan İ.B. ve M.A.B. ile araçlarda bulunan İ.Ö. (41), Z.B. (29) ve N.K. (28) hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.