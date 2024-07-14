Ordu’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sonucu ırmak ve derelerden denize akan ve dalgaların etkisiyle kumsallara vuran taş, ağaç, toprak gibi atıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehri etkisi altına alan yoğun yağışların ardından temizlik çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların başladığı ilk günden bu yana sahada gece gündüz çalışan ekipler yüksek ilçelerin merkezlerinde yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil ilçelerin kumsallarında da yoğun mesai harcıyor.

Sağanak yağışlarla ile birlikte kırsal kesimler başta olmak üzere heyelanların getirdiği ağaç, taş, toprak gibi atıklar Ordu sahillerinde kirliliğe yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri taşkının izlerini silmek Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinin sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmalarında 23 araç ve iş makinesi ile 57 personel görev alıyor.