Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bölgede rekolte tespit çalışmalarının dün itibari ile başladığını belirterek, çalışmaların iki hafta süreceğini söyledi. Bu çalışma sonucunda tahmini rekoltenin gerçeğe en yakın olarak belirleneceğini kaydeden Yılmaz, “2023 yılı fındık rekolte tespitine yönelik komisyonu bakanlığımız koordinasyonunda 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturduk. Komisyonumuz 3 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başladı. İl genelinde yaklaşık 400 noktada bu sayım yapılıyor. En doğru sonucu ortaya koymak için çalışıyoruz. Şu anda iç oluşumu gerçek sonuca ulaşabilmemiz için yeterli durumda. Arkadaşlarımız meyveye dönüşüm oranını bizzat 100 tane fındığı kırmak suretiyle tespit ediyorlar. Yaklaşık iki haftalık bir çalışma süreci geçireceğiz. Bu çalışma sonunda rekolteyi tespit etmeyi planlıyoruz. Ben oluşacak olan rekoltenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



‘DİĞER REKOLTE ÇALIŞMALARINA HİÇBİR VATANDAŞIMIZ İTİBAR ETMESİN’

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise, temmuz ayından önce yapılan tahmini rekolte açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Doğru olan rekolteye en yakın çalışma olarak bunu diyoruz. Çünkü neden? Daha önce açıklanan rekolteler var. Mayıs ayında 810 bin tonluk rekolte açıklaması var, 730 bin tonluk rekolte açıklaması var. Biz bunların gerçeğe yakın olmadığını her zaman söylüyoruz. Çünkü, rekolte çalışması temmuz ayında, bahçeler gezilerek yapılır. Biz böyle bir rekoltenin gerçeğe en yakın olacağını tahmin ediyoruz. Diğer rekolte çalışmalarına hiçbir vatandaşımız itibar etmesin. Ekipler, hatayı en aza indirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Üreticilerimizin buradaki rekolte çalışmalarına göre bir fiyat politikasının oluştuğu maalesef karşımıza geliyor. Hiçbir zaman rekoltelerden üreticimizi, kamuoyunu korkutmamamız lazım. Çünkü burada çok önemli verim artışı için çalışmalar yapılıyor. Hem il tarım müdürlüğümüz hem ziraat odalarımız hem de diğer kurumlar dekarda verimi artırmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Dekarda artan verim, sonuçta rekolteye artış olarak yansıyacaktır. Rekoltenin çok olması fiyatın düşmesi anlamına da gelmez” dedi. İl genelinde 400 noktada yaklaşık 2 hafta sürecek çalışmaların ardından belirlenecek olan tahmini rekolte sonucu, kamuoyuna açıklanmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderilecek.