ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Akyazı Mahallesi'nde bir restorandaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinden 89 bin 750 lira, 1 bilezik, 7 gram altın ile 10 çeyrek altın çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 53 suç kaydı bulunan M.Ş,19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile M.A. olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı Yeni Mahalle'de takibe aldı. Polisin kovalamacası sonucu araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulunmasının ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 taşlama makinesi, 1 çekiç ile 1 keser ele geçirildi.