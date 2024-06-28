Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, serinlemek için denize giren Mustafa Aktaş (55), boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtarmak için suya girdi. Aktaş, kızı ve yeğenini kurtardıktan sonra kendisi boğulma tehlikesi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Aktaş, hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar yardım etti

Dün meydana gelen olayda, Mustafa Aktaş ve ailesi serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra Aktaş, kızı Nilsu Aktaş ve yeğeni Yaren Çınar'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kızı ve yeğenini kurtaran Aktaş, bu esnada kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Aktaş, Ordu'nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi.