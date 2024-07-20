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Sürücülerin yanı sıra minibüsteki B.K. (36), R.K. (12), Z.K. (9), Ö.F.K. (18) ve K.B.K. (2) yaralandı.

Irak'ta Türkiye'nin de katıldığı uyuşturucuyla mücadele konferansı hazırlık çalışmaları başladı

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Karacaömer Mahallesi Kabadüz kavşağında, S.K. (45) yönetimindeki 18 ABS 392 plakalı minibüs ile S.D. (45) idaresindeki 52 FU 918 plakalı kamyonet çarpıştı.

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