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Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaralılardan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Kerem Akköse (25), Zeynep Gazali Yüksel (42) ile Mervenur (31) ve Mustafa Öztürk (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşir Çavaş (46) yönetimindeki 52 S 0217 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara, ardından da beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.

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