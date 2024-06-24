Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda, Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe, husumetli olduğu Özkan Öztürk'ü tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe ve Özkan Öztürk (37) arasında, geçmişe dayanan husumet nedeniyle bir tartışma çıktı.

Silah çekildi, kan döküldü

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Muhtar Muhammet Öztepe, tabancasını çekerek Özkan Öztürk’e ateş etti. Ağır yaralanan Öztürk, çevredeki vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hızla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhtar Muhammet Öztepe, polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.