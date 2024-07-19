Ordu Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında söz alan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, eski tip TC kimlik kartlarının ve ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi konusunda, vatandaşların bilgilendirilmesi için mülki amirlerden, belediye başkanlarından ve kurum yöneticilerinden yardım talep etti. ORDU (İGFA) - Eski tip TC kimlik kartlarının 31 Aralık 2024 tarihinden sonra kullanılamayacağını belirten İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, “Adrese dayalı nüfus sistemine göre ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın TC kimlik kartlarını %94 oranında değiştirdik. %6 oranında hala TC kimlik kartlarını değiştirmeyen vatandaşlarımız var. Bakanlığımızın, 2024 yılı sonuna kadar eski tip TC kimlik kartlarının yeni tip TC kimlik kartları ile değiştirilmesi konusunda talimatları var. Bu noktada ilçe kaymakamlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, il müdürlerimizden yardım istiyoruz. Yine hala %20 civarında yenilenmemiş sürücü belgeleri var. Bu noktada vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için sizlerden yardım istiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün uyguladığı ‘Adreste Nüfus Hizmeti’nden de bahseden Yusuf Mercan, “Bakanlığımızın Adreste Nüfus Hizmeti’ uygulamasında oransal olarak Türkiye birincisiyiz. 80-90 yaşındaki vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerine gelmeden biz onların ikametine memur göndererek, onlara nüfus hizmeti sağlıyoruz. Bu noktada sayın kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız zaten bize destek oluyorlar. Araç temini konusunda kurumlarımız da oluyorlar. Desteklerinin devamını istiyoruz” şeklinde konuştu.