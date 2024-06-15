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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'dan tatil için memleketlerine geldikleri belirtilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü, aynı araçtaki Seyhan ve Metin Gümüş ile Hatice Özkan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşoluk Mahallesi çevre yolu mevkisinde, Mehmet Gümüş'ün kullandığı 34 KN 1908 plakalı otomobil ile Serdar Öztürk yönetimindeki 06 ETC 45 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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