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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayramoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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