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Cenazeye, Hatice Kocakoç'un yakınları ve akrabalarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit ile bazı partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Hatice Kocakoç 'un (83) cenaze si yakınları tarafından hastane morgundan alınarak helallik için Çay Mahallesi'ndeki evine getirildi.

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