40 yıl boyunca İstanbul'da yaşadıktan sonra baba ocağına dönen Gün, evinin bahçesine koyduğu buzdolabı ile yoldan geçenlere ücretsiz gıda ve içecek ikramında bulunuyor.

Baba ocağında başlayan hayırseverlik öyküsü

Engin Gün, yaklaşık iki yıl önce İstanbul'dan memleketine döndüğünde, çevresindeki fındık bahçelerinde ve mahallede içme suyu eksikliğini fark etti. Bu soruna çözüm getirmek isteyen Gün, ilk olarak evinin yanına bir çeşme yaptırdı. Ancak bu onun için yeterli olmadı; çeşmenin hemen yanına bir buzdolabı koyarak, mahalledeki ve yoldan geçen herkesin yararlanabileceği bir hayrat oluşturdu.

Dolaptan gönüllere uzanan ikramlar

Buzdolabını ekmek, karpuz, soğuk su, kahvaltılık ürünler ve hatta çay ile dolduran Gün, insanlara bu hayratı kullanmaları için bir de not bıraktı: "Dolapta soğuk su, kahvaltı, kamelyada çay var, hayrat kullanabilirsiniz." Bu yazıyı gören, acıkan ve susayan işçiler ve mahalle sakinleri, hayırseverin bu cömert ikramından faydalanıyor.

“İnsanların duaları bana yeter”

Engin Gün, bu hizmetten insanların memnuniyetini gördüğünde büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "İnsanların ettiği dualar bana yetiyor. Burada herkes bana soğuk su soruyordu. Bu sorundan yola çıkarak dolap koymak istedim. Geri dönüşler çok güzel, insanlar dua ediyor. Dolabın içerisinde imkanlar dahilinde zeytin, peynir, kahve, yoğurt, karpuz ve soğuk su gibi gerekli malzemeler var." dedi.

150 Kişi fayda sağladı

Şimdiye kadar yaklaşık 150 kişinin bu hayırdan faydalandığını söyleyen Gün, "İnsanların faydalanması beni mutlu ediyor. Ben çok memnunum, bu dolap buradan hiç kalkmayacak. Benim gibi inşallah farklı noktalarda yapan arkadaşlarımız da olur." diye konuştu.

Mahalleliden tam destek

Fındık bahçesinde çalıştıktan sonra buzdolabındaki malzemelerden tüketen Zeynep Bozkurt, bu hayırseverlik örneğinden oldukça memnun olduğunu ifade etti: "Biz bahçeden geliyoruz. Burada dolapta soğuk su var, peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve ekmek var. Gelen işçiler burada acıktığı zaman yiyip içebiliyor. Bence çok güzel bir uygulama, Allah kendisinden razı olsun. Kimse para vermeden burada karnını doyurabiliyor, soğuk su içebiliyor."

Çocuklar da unutulmadı

Mahallede yaşayan 9 yaşındaki Mert Can ise bu hayratın çocuklar için de büyük bir nimet olduğunu söyledi: "Top oynayınca hem acıkıp hem de susuyoruz. Bu yazıyı görünce ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz."